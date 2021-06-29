Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege Kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40