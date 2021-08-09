Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege’de ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38