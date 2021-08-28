Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41