Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 21

İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26