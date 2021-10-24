Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu’nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkların Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27