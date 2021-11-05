Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise Batı kesimlerde güney yönlerden, yurdun doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 19
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24