Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise Batı kesimlerde güney yönlerden, yurdun doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık 19

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24