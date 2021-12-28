Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9