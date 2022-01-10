Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi’nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve merkez, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8