Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6