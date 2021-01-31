Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Nevşehir, Isparta, Niğde, Kayseri, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu’un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 09:49