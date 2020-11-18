Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu 16

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 10:17