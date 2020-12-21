Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Balıkesir’in kuzey ve Antalya’nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14



Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 09:02

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 2Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 7