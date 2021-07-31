Yürüyemez dendi Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Nagihan Karadere 2011 yılında 400 metre engelli koşuda kırdığı 55,09’luk derecenin 10. Yılında düzenlenen programda ”Hocam ayaklı bir cesedi rekora koşturdu” dedi.

2011 yılında 400 metre engelli koşusunda kırdığı rekoru hala kırılamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10. Yılında bir program düzenledi. Düzenlenen programa Ahmet Selçuk İlkan, Ece Gürsel, Nuri Alço, Tamer Köseoğlu ve Ebru Öztürk’ün yanı sıra Karadere ve yakın arkadaşları katıldı.

10 yıl önce bugün tarih yazdık

Nagihan Karadere, 2010 yılında çok ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve tam spor hayatının bittiğinin düşünüldüğü bir dönemde küllerinden doğduğunu belirterek “10 yıl önce biz bir tarih yazdık. Ben çünkü tam 1 yıl öncesinde çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Sporculuğumun zirvesinde yatalak bir sporcu oldum. 6 ay boyunca ve bırakın koşmayı yürüyecek pozisyonda değildim. O süreçte tam ayaklandım tedavilerim oldu Muharrem hocayla kontağa geçtik. Bütün kulüplerin kapısı bana kapanmıştı ve spor hayatım tamamıyla bitmişti. Muharrem hocam Milli takım antrenörü olduğu için iletişime geçtik ve o dönem benim yanımda oldu. Bana tüm imkanlarını sunarak beni yeniden hayata döndürdü. 6 ay gece gündüz çalıştık ve 10 yıllık olan bu rekora imza attık. Tam sakatlığımdan bir sene geçti biz rekorlardan rekorlara koşuyorduk. Rekorlar kırılmak içindir. Hocam ayaklı bir cesedi koşturdu rekora koşturdu. Birlikte azimle güçle bu noktalara geldik” diye konuştu.

Olimpiyatlarda bu derecemle ben katılsam finale rahat çıkardım

Olimpiyatlarda Türk sporcuların çok başarılı olduğunu vurgulayan Karadere, “Türk Milli takımına olimpiyatlar da başarılar diliyorum. Hepsi çok yetenekli ve kapasitelerinin üzerinde mücadele ediyorlar. Benim 55 saniyem ile ben orada olsaydım finale rahat çıkardım” diye konuştu

Nahihan Karadere’nin antrenörü Muharrem Or ise yaptığı değerlendirmede, çok zor bir sürecin ardından başarının geldiğini belirterek "Nagihan tanıdığım sporcuydu çok sık sporcu çalıştırmıyordum. Antalya’da kampta olduğum bir dönem de Nagehan için birisi aradı çalıştırıp çalıştırmayacağımı sordu. Çok yoğundum ama bir deneyelim dedik başladık. Zor bir süreç yaşadık aslından antrenmanlarımız çok zordu. Günde 2 veya 3 antrenman yaptığımız oldu. Fiziksel kapasitenin çok üstüne çıktık. Hedefimizi koymuştuk ve her şey planladığımız gibi oldu. 55,09 şuan hala dünya da geçerli bir derece ve bu rekorun bundan sonra da çok kolay koşulacağını ben zannetmiyorum" diye konuştu.