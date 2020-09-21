Yüz yüze eğitimin ilk günü tamamlandı

Yüz yüze eğitimin ilk günü tamamlanmasının ardından, minik öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde dışarı çıkarılıp aileleriyle buluşturuldu. Çocuklarını bekleyen velilere sürekli sosyal mesafe uyarıları yapıldı. Bazı çocuklar yakınlarını maskeden dolayı tanımayınca, görevliler, “çocuklar maskelerden dolayı tanıyamıyor el kaldırın” diye söylendi.
Öğretmenleri tarafından büyük bir titizlikle dışarı çıkarılan çocuklar aileleri ile buluşturuldu. Bazı çocuklar yakınlarını maskeden dolayı tanımayınca, görevliler, çocuklar maskelerden dolayı tanıyamıyor el kaldırın denildi.
Minik çocuklar, oyun oynadıklarını ve yeni arkadaşlar edindiklerini söyledi.