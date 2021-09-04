Zabıta Haftası Sultanbeyli’de çocuklarla kutlandı

7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Sultanbeyli Belediyesi farklı bir etkinliğe imza attı. Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, çocuklarla beraber halat çekme yarışı, çuval yarışı, yumurta yarışı gibi renkli oyunlar oynayarak zabıta haftasını kutladı.
“Çocuklarımızla zabıta ağabeylerini buluşturduk”
Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, “Toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için gece gündüz çalışan zabıta teşkilatımızın 195’inci yıl dönümünde zabıta haftamızı kutlarken, farklı bir etkinlik içerisinde bulunduk. Okullar açılmadan önce yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızla zabıta ağabeylerini buluşturduk. Ekiplerimiz çocuklarımızla Zabıta Haftamızı kutladılar ve çocuklarımızla zabıta ağabeyleri arasında güzel bir yarışma düzenlendi. İp çekme yarışından çuval yarışına kadar bir dizi yarışlar düzenlendi. Evlatlarımızla birlikte toplumumuzun huzuru için çalışan zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyoruz. 6 Eylül’de okullarımız açılıyor. Tüm evlatlarımıza öğretmenlerimize ve milli eğitim camiasına da güzel günler diliyoruz” şeklinde konuştu.