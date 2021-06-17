Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanında Milli maç heyecanı

Milli Takım’ın EURO 2020 şampiyonasında dün akşam Galler ile oynadığı maç Zeytinburnu 15 Temmuz Meydan’ındaki dev ekranda canlı yayınlandı. Milli takımın 2-0 kaybettiği maç sonrasında vatandaşlar meydandan üzgün ayrıldı.
Maç sonrasında kısa bir açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda hemşehrilerimizle birlikte milli maçımızı izledik. İsterdik ki, kazanalım ve hep birlikte galibiyet coşkusunu yaşayalım. Ama maalesef olmadı. Çok genç bir takımımız var. Bu şampiyonada olmadı ama inanıyorum ki, gelecek yıllarda büyük başarılara imza atacağız ve bu meydanda çok büyük sevinçler yaşayacağız” dedi.Maçı izlemeye gelen gençlerden Semanur Güvenç ise ”Milli Takımımızla gurur duyuyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’a teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız inanıyorum. Hep birlikte takımımıza desteklemek gurur verici” şeklinde konuştu.