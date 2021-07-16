Zeytinburnu’nda "Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi" açıldı

Zeytinburnu’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında hazırlanan ‘Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi" açıldı. 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yer aldığı sergide tankın ezdiği otomobil de yer aldı. Meydanı dolduran kalabalık ise drone ile havadan görüntülendi.

Zeytinburnu Belediyesi darbe girişiminin 5. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nü kapsamında ‘Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi açtı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen sergi ve panelin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Arısoy, 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. 15 Temmuz’da tankın ezdiği otomobil de sergide yerini aldı. Ardından program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Ersin Çelik’in moderatörlüğünde İsmail Kılıçarslan ve Kenan Kıran’ın katılımıyla anma paneli düzenlendi. Programda gelen vatandaşlara bayrak dağıtıldı. Vatandaşların meydanları doldurması ise havadan görüntülendi.

“15 Temmuz’ları unutmayacağız”

Zeytinburnu Meydanı’nın Gazi bir meydan olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yıldönümü. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütü bir darbeye kalkışmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla millet darbe kalkışmasını püskürtmüştür. 251 şehidimiz var. Zeytinburnu Meydanı Gazi bir meydandır. İlk geceden itibaren bir araya gelen Zeytinburnu hemşerilerimiz bütün demokrasi nöbeti boyunca bu meydanı hınca hınç nöbetleşerek doldurmuştur. Bugün bu anmada da hemşerilerimiz Zeytinburnu Meydanı’nı yine doldurdular. Hepsine müteşekkirim. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizi de şükranla anıyorum. 15 Temmuz’ları unutmayacağız. Unutmamak ve unutturmamak için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Vatansız olunca bir insan yaşamasın daha iyi”

Vatansız olacaksa insan yaşamasın diyen 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank Arslantürk, “Milletçe kurtuluş savaşı, Çanakkale hikayeleriyle büyüdük. Hepimiz hatırlarız ki annesinin saçını kınalayarak Vatana kurban olsun diye gönderdiği kınalı Hasan. Daha sonra 1990’lı yılların başında Bosna Hersek’te olan Avrupa’nın göbeğinde dindaşlarımıza yapılan eziyetler hepimizin gözleri önünde yaşandı. 2000’li yıllara geldiğimizde milletçe, Irak’ta olanları seyrettik. Bir şey yapamadık oradaki zulmü seyrettik. Bu onları demokrasiye götürme vaadiyle yapılmıştı. Vatansız olunca bir insan yaşamasın daha iyi. Eğer vatanım elimden gidecekse ve sokağa çıktığım zaman benim sokaklarım, caddelerim bir Hristiyan ülkenin askerinin postalıyla ezilecekse ben hiç yaşamayayım” ifadelerini kullandı.

Destanın Uyanışı Sergisi 15 Temmuz- 31 Temmuz tarihlerinde, saat 15.00- 23.00 arası vatandaşların ziyaretine açık olacak.