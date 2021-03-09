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Zeytinburnu’nda kıyıya vuran gemiye parçalanma işlemleri başlatıldı

Zeytinburnu’nda fırtına nedeniyle kıyıya vuran gemiye parçalanma işlemleri başlatıldı. Gemideki çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Zeytinburnu’nda kıyıya vuran gemiye parçalanma işlemleri başlatıldı
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Zeytinburnu’nda fırtına nedeniyle kıyıya vuran gemiye parçalanma işlemleri başlatıldı. Gemideki çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Zeytinburnu sahilinde demirli bulunan 108 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli gemi, 29 Ocak’ta fırtına nedeniyle kıyıya vurmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, gemide bulunan 3 personeli kurtararak tahliye etmişti. Gemi bir süre sonra şiddetli fırtına nedeniyle yan yatarak su almaya başlamıştı.

Kıyıdaki gemiye özel bir firma tarafından parçalanma işlemleri başlatıldı. Yaklaşık 45 gün sürecek işlemlerin ardından geminin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi. Geminin parçalanma ve kapak bölümündeki büyük bir parçanın vinçle kaldırılma anı drone ile havadan görüntülendi.
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