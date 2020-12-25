Zeytinburnu’nda korona virüs denetimi

Korona virüse karşı ekipler Zeytinburnu’nda denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe, fahiş fiyat gibi birçok alanda denetim yaptı.

Korona virüs vakaların da meydana gelen artışın ardından, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, 58’inci Bulvarda denetim yaptı. Denetimler sırasında anonslarla sık sık maske, temizlik, sosyal mesafe uyarılarda bulundu. Yapılan denetimde vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Ekipler 58’inci Bulvar üzerinde bulunan işletmelere yönelik de denetim yaptı. Vergi levhası ve kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı, bulvarda bulunan vatandaşlara yönelik HES (Hayat Eve Sığar) sorgulaması yapıldı.

Zeytinburnu Zabıta Ekipleri fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı

Ticaret Bakanlığınca, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan market ve manavlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler de gıda malzemelerine fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığına bakıldı. Ekipler gıda malzemelerini tek tek alıp kasada fiyat karşılaştırması yaptı.