Zeytinburnu’nda korona virüs denetimi

Korona virüse karşı ekipler Zeytinburnu’nda denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe, fahiş fiyat gibi birçok alanda denetim yaptı.
Zeytinburnu Zabıta Ekipleri fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdıTicaret Bakanlığınca, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan market ve manavlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler de gıda malzemelerine fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığına bakıldı. Ekipler gıda malzemelerini tek tek alıp kasada fiyat karşılaştırması yaptı.