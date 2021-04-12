Zeytinburnu’nda sokaklar fesleğen kokusuyla baharı karşılıyor

Zeytinburnu Belediyesi’nde yıllardır devam eden fesleğen dağıtım geleneği bu bahar da bozulmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan ilçe sakinlerini kapı kapı ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, balkonlardan sarkan sepetleri boş göndermedi.
“Zeytinburnu her bahar fesleğen kokar”Pandemi kısıtlamaları nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşlara fesleğenli bir sürpriz yapmak istediklerini belirten Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’muz baharı fesleğen kokusuyla karşılamaya alışmış bir ilçemiz. Her ne kadar kısıtlamalı günler geçiriyor olsak da, geleneği bozmak istemedik. Fesleğenlerimizi aldık, balkondan sarkan sepetleri doldurmaya devam ediyoruz. Kısa sürede güzel günlere tekrar kavuşmak dileğiyle, şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını kutluyorum” dedi.