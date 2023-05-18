Genelkurmay Başkanı Güler, Balkan ülkelerinden mevkidaşları ile Sofya'da bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları' toplantısına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Güler, Balkan ülkelerinden mevkidaşları ile Sofya'da bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ’Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları’ toplantısına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 17-18 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ’Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları’ toplantısına katıldı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs