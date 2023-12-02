Genelkurmay Başkanı Gürak, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Romanyalı mevkidaşı ile görüştü
Editör
EditörEditör
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Gürak, göreve yeni başlayan Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad’ı ziyaret eden ilk Genelkurmay Başkanı oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman