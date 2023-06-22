Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi uluslararası belgesi aldı

Trakya Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi önemli bir başarıya imza atarak, European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) tarafından sertifika almaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarını sürdüren, Trakya Bölgesi’nde tek Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, Herediter (ailesel) meme, over, prostat ve pankreas kanseri ile ilişkili genetik testlerin analizlerinde Avrupa’da kalite konusunda önemli bir kuruluş olan European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Tatmin Edici (Satisfactory) olarak değerlendirildi.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Gürkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa’nın en saygın kurumlarından birinden bu belgeyi almanın oldukça değerli olduğunu vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Genetik merkezimiz kalitesini tescilledi"

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinin elde ettiği başarıdan mutluluk duygunu belirterek, "Değerli Prof. Dr. Hakan Gürkan öncülüğünde merkezimiz önemli belgeyi almaya hak kazandı. Merkezin kalitesini tescilleyerek bu belgeyi Üniversitemize kazandıran Hakan Gürkan Hocama ve ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.