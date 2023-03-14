Gent, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Gent, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Belçika temsilcisi Gent, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Hein Vanhaezebrouck yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ile başladı. Sonrasında düz koşu yapan mavi-beyazlılar, idmanın son kısmında ise Başakşehir maçının taktiğine çalıştı.