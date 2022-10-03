Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 2022’nin afet ve acil durum tatbikatı yılı ilan edilmesiyle Kocaeli’de AFAD, UMKE, 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan deprem ve yangın tatbikatı, aksiyon dolu anlara sahne oldu. Yoğun katılımın olduğu tatbikat, gerçeği aratmadı.

Kocaeli Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde deprem tatbikatı yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü enkaz alanında yapılan tatbikata, AFAD ile AFAD gönüllüleri, 112, JAK, UMKE, AKUT, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olmak üzere 250 personel ve 50 araçla katılım sağlandı. Ayrıca, 23 çalışma grubunda 16 kuruluş katıldı.

Tatbikatı AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Haluk Görgülü, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de izledi.

Gerçekten kesitler taşıyan o anlar, nefesleri kesti

Tatbikatta senaryo gereği, AFAD Başkanlığının deprem tahmin sistemi olan AFAD-RED sistemi verileriyle hazırlanan 5.6 şiddetinde Kartepe merkezli bir deprem senaryosu uygulandı. Senaryoya göre; arama kurtarma, yangın, KBRN olayları ana aksiyon olarak ele alınarak ilgili afet grupları ile TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Plan organizasyonuna göre müdahale faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma arama kurtarma ve iz sürme köpekleri Kor ve Dev de arama çalışmalarına katıldı. Tatbikat, dron ile havadan da görüntülendi.

“200 - 250 personelimiz ve 50’nin üzerinde araçla beraber tatbikatı icra ettik”

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, “5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor bu depremin en çok hissedilen bölgesi olan Kartepe’de birçok bina yıkılıyor, yıkılmış olan binalara müdahale etmek için kamu kurum ve kuruluşlarımız İtfaiyemiz, AFAD’ımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber anında alınan ihbarlar üzerine tatbikatın icrası Noktasında müdahaleler başlıyor. 16 tane kurum 26 tane sektör ile müdahalelerimizi başlatarak bazı yerlerde yangın bazı yerlerde çökmüş olan binalar bazı yerlerde de KBRN olayları hepsine anında müdahale etmek için senaryolaştırılmış bir tatbikat. Bugün burada yaklaşık 200-250 personelimiz ve 50’nin üzerinde araçla beraber bu tatbikatımızı icra ettik. Geçen sene 2021 yılı eğitim afet yıldıydı. Bu senede almış olduğumuz eğitimleri daha da pekiştirmek sahada kamu ve kuruluşların konumlarını daha iyi bir şekilde izleyip görmek açısından bu tatbikatları yapıyoruz. Yalnız buralarda değil okullarda, OSB’de, kamu kurum ve kuruluşlarımızda tüm binalarımızda, meskenlerimizde, AVM’de, adliyelerde bütün her binalarda tatbikatları icra ederek muhtemel afetlere daha hazırlıklı olma noktasında hareket ediyoruz. Bugün burada da bunların simülize olmuş halini tüm vatandaşlarımızın kurum ve kuruluşlarımızla icra etmiş olduk” dedi.