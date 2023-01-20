Gerçeği aratmayan tatbikat

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi “Okulum Afete Hazır” projesi dahilinde lise öğrencileriyle birlikte gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Öğrencilere tatbikatta, Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin üyesi arama kurtarma şampiyonu Ateş de eşlik etti.

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Okulum Afete Hazır” projesi dahilinde Balıkesir İtfaiyesi ile birlikte gerçeği aratmayan bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği, meydana gelen depremde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışması gerçekleştiren öğrencilere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıkesir İtfaiyesi Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’nin üyesi arama kurtarma şampiyonu Ateş de eşlik etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Müdür Yardımcısı Hakan Kars, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ‘Okulum Afete Hazır Yarışması’ düzenleneceği ile ilgili okulumuza yazı geldi. Okullarda afet farkındalığının artırılması, afet kültürü oluşturularak buna özgün davranış modeli geliştirilmesini amaçlayan bu yarışmaya katılarak özgün bir çalışma yapmak istedik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bizlere destek oldu. Öğrencilerimiz önce teorik eğitimle afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapması gerekenleri sonrasında enkaz alanında uygulamalı arama kurtarmanın nasıl yapıldığını öğrendiler. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz son olarak bir enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne desteklerinden dolayı okulumuz adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Daima güçlü, daima hazır” diyerek kent genelinde daha hızlı ve daha kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını sürdüren Balıkesir İtfaiyesi, aynı zamanda 7’den 70’e afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için eğitim programları düzenliyor. Eğitimlerde; afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Balıkesir İtfaiyesi 2022 yılında toplam bin 189 eğitim vererek 96 bin 443 kişiye ulaştı.