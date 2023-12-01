Gerçek hayvanların anatomi sergisinde 3.2 ton ağırlığındaki fil Samba İstanbulluların ilgi odağı oldu

Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan sergide, tarihte plastine edilerek korunan ilk fil Samba’nın, 6 metre uzunluğundaki zürafanın, 200 kilodan fazla ağırlığa sahip olan gorilin aralarında bulunduğu 100’den fazla hayvan bedeni yer alıyor. Dünya genelinde 50 milyonu aşkın ziyaretçi rekoruyla anılan sergiye, dünyanın en önemli deneyim sergilerini ülkemize getiren HUPALUPA Expo ev sahipliği yapıyor. Ocak ayının sonuna kadar açık kalacak sergi, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında, her saat başı başlayacak olan seanslarıyla ziyarete açık olacak.

Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan “Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”, Ataşehir Metropol İstanbul’daki HUPALUPA Expo’da açıldı. Ziyaretçilerin dünyadaki yaşam çeşitliliğine ve benzerliklerimize tanık olacağı sergi, diğer canlı türlerine karşı daha fazla saygı göstermeye ve bu çeşitliliği korumaya da çağrıda bulunuyor.

Sergide, Prof. Dr. Gunther von Hagens’in geliştirdiği plastinasyon tekniği ile çürümez hale getirilen hayvan bedenlerini sanatsal bir yaklaşımla ortaya konuluyor. Küratörlüğünü Dr. Angelina Whalley’in üstlendiği eşsiz serginin ülkemizdeki bilimsel danışmanlığını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yürütüyor.

Toplamda 1.200 metrekare alana kurulan sergide, dünyanın en büyük plastinatı olan bir filden, hamile bir keçiye, 6 metre uzunluğundaki zürafadan, yemini ağzında tutan bir köpekbalığına kadar 100’den fazla hayvan figürü yer alıyor. Sergide yer alan tüm eserler, doğal yollarla hayatını kaybeden canlıların plastine edilmesiyle oluşturuldu.

Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”nin açılışına serginin küratör Dr. Angelina Whalley, HUPALUPA Expo İcra Kurulu üyesi Merve Timurlenk Şengül, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Üzel ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Gündemir’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Her yaştan ziyaretçinin hayvan anatomisini daha iyi anlaması için tasarlandı”

Bilim ve sanatı kusursuz bir biçimde buluşturan, dünya genelinde 50 milyonu aşkın ziyaretçi sayısı rekoruyla anılan her yaştan ziyaretçinin hayvan anatomisini daha iyi anlaması için tasarlandığını ifade eden HUPALUPA Expo İcra Kurulu üyesi Merve Timurlenk Şengül, “Eserleri, 1200 metrekarelik alanda sergiliyoruz. İçerik olarak da zengin bir sergi. 3.2 ton ağırlığındaki bir filden hamile bir keçiye, 400 milyon yıldır hüküm süren köpek balığından 6 metre uzunluğundaki bir zürafaya kadar müthiş bir yelpazede olan bir sergi. Hem bütün olarak bedenlerini hem de anatomik yapılarını karşılaştırma imkanı var ziyaretçilerimizin. Aslında sergimiz içerik olarak anatomiyi, fizyolojik yapıyı, organ işleyişini en anlaşılır şekilde sunuyor. Bu yüzden çocuklardan yetişkinlere kadar herkesi kapsayan bir içeriğimiz var. Sergimizde çok sürpriz bilgiler de var. Örneğin; buraya gelen ziyaretçiler ren geyiğinin karda nasıl yürüdüğünü, iç içe geçmiş 40 bin kas yapısıyla fil hortumunun nasıl çalıştığını, boğaların neden bu kadar güçlü olduğu gibi gizemli bilgileri keşfetme şansları var. Ara tatilin sonuna kadar yani Şubat ayının ikinci haftasına kadar buradayız. Sergimizin en çok dikkat çeken eserleri 3.2 ton ağırlığındaki filimiz ve 40 bin iç içe geçmiş kas yapısı. Yine hamile bir keçimiz ile birlikte 6 metre uzunluğundaki bir zürafamız da bu sergide mevcut.” diye konuştu.