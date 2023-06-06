Geri dönüştürdükleri atıkları sergilediler

Balıkesir Atatürk İlkokulu üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla geri dönüştürülebilen atıklardan elde ettikleri ürünleri sergiledi. Balıkesir Kent Konseyi’nin destekleriyle Toplu Taşıma Merkezi’nin bulunduğu alanda sergi açan öğrenciler kartonlardan oyuncak, kendilerine küçük gelen kıyafetleri dönüştürerek elde ettikleri ürünleri sergiyle tanıttı.

Atatürk İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Sedef Erenler düzenlenen sergiyle ilgili yaptığı açıklamada öğrencilere doğa sevgisini aşılamak adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Erenler, ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılının başından bu yana topladıkları geri dönüştürülebilen atıkları satarak depremde anne babasını kaybeden çocuklara destek olduklarını söyledi.

“Atıkları geri dönüştürdük”

Atatürk İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Sedef Erenler projenin amacıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk İlkokulu 3-C sınıfı olarak Sıfır Atık için öğrencilerimizle birlikte günlük hayatta kullanabileceğimiz geri dönüştürülebilecek materyaller hazırladık. Bunlar genelde günlük şeyler olsun istedik. İhtiyaca binaen olsun istedik. Mesela çocuklarımızın giydiği pantolonların zamanla özellikle dizleri yıpranıyor. Bu pantolondaki yıpranmaları yamaladık ve geri dönüştürdük. Çocuklarımız evlerinde kullanılmayan şallardan kendilerine aileleriyle birlikte gömlek yaptılar. Küçük gelen pantolonlarını kesip şort yaptılar. Kullanmadıkları yoğurt kaplarından çiçek saksıları yaptılar. Yani hayatta kullanabileceğimiz, şeyler yaptılar. Çevremize katkıda bulunmak için bunları yaptılar. Biz doğayı çok seviyoruz, doğayı korumak için kullanılmayan malzemeleri geri dönüştürerek katkıda bulunmaya çalıştık” diye konuştu.

“Topladığımız geri dönüşümlü malzemeleri satarak depremzedelere destek olduk”

Geri dönüştürülebilen atıkları satarak depremde anne babasını kaybeden çocuklara destek olduklarını ifade eden Sedef Erenler, “Biz zaten birinci sınıftan beri öğrencilerimizle kullandığımız kitapları, kağıtları geri dönüşüme biriktiriyoruz. Bunun yanında plastik topluyoruz. Üçüncü sınıfta da bunu biraz maddiyata dökmek istedik. Eylül ayından Nisan’a kadar topladığımız geri dönüşümleri velilerimizin katkılarıyla satmaya başladık. Güzel bir para kazandık. Kazandığımız paraları da depremde anne ve babalarını kaybetmiş kişilere bağışlayarak onlara katkıda bulunduk. Sonrasında dedik ki bunu herkes görmeli ve bu tarz küçük materyaller hazırlayarak sergi yapmaya karar verdik. Hatta çocuklarımız geri dönüştürülebilen malzemelerde oyuncaklarını da yaptılar. Kullanılan kartonları atmak yerine oyuncak yaparak geri dönüştürdüler” ifadelerini kullandı.

“Destek olanlara teşekkür ederim”

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği sergiye Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi’nin destek olduğunu hatırlatan Erenler, “Bu sergiye başta velilerimiz olmak üzere öğrencilerimiz hazırladıkları ürünlerle destek verdi. Tabii ki Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi’nin yandım ve destekleriyle sergi aşamasına kadar geldik. Ben Büyükşehir Belediyesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.