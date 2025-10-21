Geri dönüştürülen kovalar kedi oteline dönüştü

SUBÜ Sapanca Turizm MYO öğrencileri, sürdürülebilirlik anlayışıyla geri dönüştürdükleri yoğurt kovalarından sokak kedileri için kedi oteli yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri kedi oteli hazırladı. Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Türkseven’in yürütücülüğünü üstlendiği proje çerçevesinde öğrenciler, sürdürülebilir çevre anlayışıyla uygulama mutfağında kullanılan yoğurt kovalarını dönüştürerek kedi oteli tasarladı. Öğrenciler tarafından boyanarak okulun konseptine uygun hale getirilen kedi yuvaları, MYO çevresinde belirlenen alanlara yerleştirildi. Öğrenciler ayrıca yuvalara kediler için hazırladıkları su ve mama kaplarını da koydu. Dr. Erkan Türkseven, proje ile atık malzemelerin işlevsel hale getirilmesinin yanı sıra öğrencilerde sosyal sorumluluk ve hayvanseverlik bilincinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Türkseven, "Bu çalışma ile öğrencilerimiz sürdürülebilirlik kavramını yalnızca teorik olarak değil, pratik bir uygulamayla da deneyimleme fırsatı buldular. Kedi otelleri, hem MYO’muzun bir parçası haline geldi hem de hayvan dostlarımız için güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu" dedi.