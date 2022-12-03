Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde bir saatte söndürüldü. Şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.