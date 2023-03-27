Geri dönüşüm kutusuna girerek atıkları böyle çaldı

İstanbul Kağıthane’de bir kişi, geri dönüşüm kutusuna girerek içerdeki atıkları seçip çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılamayan malzeme ve atıkları geri dönüşüm sürecinde tekrar kazanılması için konulan atık toplama konteyneri bir hırsızın hedefi oldu. Kutuya giren şahıs içerdeki atıkları tek tek seçerek poşetlere ayırdı. İşine yarayabilecek atıkları poşetleyen şahıs oradan uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.