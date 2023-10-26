Geri dönüşüm malzemelerinden 100. yıla özel hazırlanan 'Türk Bayrağı' sergisi açıldı

Edirne’de anaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından "100. Yılda 100 Bayrak Projesi" çerçevesinde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan "Türk Bayrağı Resim Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Zübeyde Hanım Anaokulunun ’100.yılda 100 Bayrak Projesi’ çerçevesinde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan bayrak sergisi kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı. Türk bayrağının hazırlanması sırasında kullanılan materyallerle çocuklarda doğanın korunması ve kaynakların daha ekonomik kullanılması bilinci oluşturulması amaçlandı. Birbirinden farklı malzemelerle hazırlanan sergi hayran bıraktı. Serginin açılışı Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Geri dönüşüm malzemelerinin yanı sıra, ceviz kabukları, bozulan ve kullanılmayan oyuncaklar, yumurta kolileri, yumurta kabukları, Edirne’ye özgü pirinç, balık biberi, deniz kabukları, plastik bardak ve kaşıklar, dokuma malzemeler, doğal taşlar, eski kasetler kullanılarak oluşturulan bayraklar takdir topladı.

Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir coşkuyla, onurla ve büyük bir şerefle kutladıklarını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne’de de değişik etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte yapılan bu çalışmada çeşitli geri dönüşüm ve kente özgü pirinç ve biber gibi ili de yansıtan ürünlerden geri dönüşümden elde edilen bayrakların sergilendiğini belirten Vali Sezer, hepsinin ayrı bir sanat eseri olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hazırlanan bayraklarda, ceviz kabukları, bozulan kullanılmayan oyuncaklar, yumurta kolileri, yumurta kabukları, Edirne ye özgü pirinç, balık biberi, deniz kabukları, plastik bardak ve kaşıklar, dokuma malzemeler, taşlar, eski kasetler, CD’ler eski teknolojik parçalar kullanıldı.