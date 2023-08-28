Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geri dönüşüm toplama ayırtma tesisinde çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, Sanayi Mahallesi Kadıköy Sokak’ta bulunan Cantürk Geri Kazanım Toplama Ayırtma Tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, pres makinesinin patlaması üzerine tesiste yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar can havli ile kendini dışarı attı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın sebebiyle tesiste patlamalar meydana geldi. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven kullanarak müdahale ettiği yangın 2 saatin ardından kontrol altına alındı. Tesiste maddi hasar meydana gelirken atık kağıt, şişe ve plastik malzemeler küle döndü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.