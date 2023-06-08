Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan geri dönüşüm malzemelerinin olduğu alandan dumanların çıktığını gören çalışanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Siyah dumanlar ise ilçenin her tarafından görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.