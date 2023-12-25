Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa’da çıkma araç parçalarının satıldığı geri dönüşüm tesisinde sobadan çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki araçlar olay yerinden uzaklaştırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi Derya Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Sobadan çıkan yangın kısa sürede işyerini etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın araçlar vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı.