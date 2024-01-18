Geri dönüşümde öncü belediye

Gürsu Belediyesi, sıfır atık hareketine destek vermek için düzenli olarak başlattığı proje ve kampanyalarında çıta yükseltti. Yılda iki kere düzenlenen yarışmalarda atıklarını toplayarak puanlarını biriktiren vatandaşlar birbirinden güzel hediyeler ile ödüllendirildi.

Gürsu Belediyesi, geri dönüşüm evde başlar kampanyası ile sıfır atık hareketini ilçe genelinde yaygınlaştırırken düzenlediği teşvik edici kampanyalar ile de vatandaşın katılımını sağlıyor. Bir sene içinde geri dönüşüm hareketine katılan hane sayısında 21 kat artış sağlayan Gürsu Belediyesi, 2023 yılının son altı ayında düzenlenen yarışma kapsamında en fazla atığı toplayan vatandaşlara ödüllerini dağıttı.

Bilgisayardan bisiklete, kamp setinden nostaljik radyoya kadar birçok ödülün dağıtıldığı törende yaklaşık yüz vatandaş topladığı atıklardan dolayı hem çevresine katkı sundu, hem de ödül sahibi oldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “1 Haziran 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geri dönüşüm evde başlar sloganıyla başlattığımız kampanyayla, 180 bin 270 kilogram karışık ambalaj atığı, 72 bin 108 kilogram kağıt/karton, 54 bin 108 kilogram plastik, 18 bin 27 kilogram metal, 18 bin 27 kilogram cam ve 12 bin 2 adet atık pil toplanarak, 45 bin 7 ton hammadde tasarrufu ve 620 bin 236,95 kilovat enerji tasarrufu ile yaklaşık 2 bin 584 ailenin 1 aylık enerji tasarrufunu gerçekleştirmiş olduk. Böylece, 17 bin 233,82 kilogram sera gazı salınımı engellenmiş oldu. bin 226 adet ağaç kesilmesi önlendi. 385 bin 78 metreküp depolama alanı kazancı sağlandı. 881 varil petrol kazancı sağlandı. Atık pillerin ayrı toplanması ise 48 bin 8 metrekare, 48 dönüm toprağın kirletilmesi önlenmiş oldu. Bu çabamızda bizleri yalnız bırakmayan, sıfır atık için ben de varım diyen Gürsulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.