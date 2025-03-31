Geri manevra yapan otomobil bahçeye düştü: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvarı aşıp binanın bahçesine düştü. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Geri manevra yapan otomobil bahçeye düştü: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geri manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvarı aşıp binanın bahçesine düştü. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 41 YV 728 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak bahçe duvarını aşarak aşağı düştü. Araçta yolcu olarak bulunan H.M.’nin eşi M.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Otomobil vinç yardımıyla bahçeden çıkarılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.