Geriş Mahallesinde vatandaş buluşması

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, ilçedeki vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla Geriş Mahallesi’ni ziyaret ederek roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Burhaniye Kaymakamı Atilla, mahalle sakinleriyle sohbet ederek gündeme ilişkin talepleri dinledi ve mahallenin sorunları hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette Kaymakam Cumali Atilla’ya İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş da eşlik etti.