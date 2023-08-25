Geriye dönük kesilen ecrimisil bedeline işletme sahibinden tepki

Sakarya’nın Karasu ilçesinde daha öncesinde işletmesinin önü çitle çevrilen kafeye Karasu Belediyesi tarafından pandemi zamanına dönük yaklaşık 286 bin lira ecrimisil bedeli kesildi. İşletme sahibi, “Daha önce Bursa Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne para ödüyorduk işgaliye olarak. Bu nasıl keyfi bir uygulama geriye dönük bir ceza, böyle bir şey olamaz. Bana böyle emsal bir ceza gösterin” diyerek duruma tepki gösterdi.

Karasu’nun Yeni Mahallesi’nde daha önce Bursa Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan, sonradan Karasu Belediyesi’ne aktarılan alan geçtiğimiz günlerde belediye ekiplerince çitle çevrilmişti. Sakarya Nehri kenarındaki yürüyüş bandında yer alan ve muhtarlık ile bir kafenin bulunduğu alanın çitle çevrilip kapatılması ise tepkilere sebep olmuştu. Çitle çevrili alan içinde kalan kafeye şimdi de ilçe belediyesi tarafından pandemi döneminde kapalı olmasına rağmen geriye dönük yaklaşık 286 bin lira ecrimisil bedeli kesildi. İşletmenin sahibi İbrahim Bayraktar ise, “4 masaya 286 bin lira ceza, böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu” diyerek duruma tepki gösterdi.

“Bu nasıl keyfi bir uygulama”

Pandemide kapalı olmasına rağmen geriye dönük ceza kesilen işletmenin sahibi İbrahim Bayraktar, “Burası 519 metrekare. Daha önce Bursa Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne para ödüyorduk işgaliye olarak. Hiçbir zaman 519 metrekarenin tamamını kullanmadık. Sadece 3-4 masa vardı ve bu da 70-80 metrekare alan yapar. Bu ağaçları biz diktik. 286 bin lira para, günlük 282 lira yapar. Böyle bir ceza olamaz, bu nasıl keyfi bir uygulama. Zaten pandemi sürecinde işletmeler 6 ay açık kaldı. Zaten biz açamadık, paket servisi oldu. Paket servisi de restoranda olmadı. Bu ceza neye istinaden kesildi? Geriye dönük bir ceza böyle bir şey olamaz. 519 metrekare ile 3-4 masanın kullandığı 70-80 metrekare yer aynı değil, bu neye göre yazılıyor. Bana böyle emsal bir ceza gösterin. İstanbul Nişantaşı’nda olan arkadaşlarım var, bu cezayı vermiyor” dedi.