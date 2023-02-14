Germencik'te 50 bin adet makaron ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir şahsa ait ev ve arabada yapılan aramada 50 bin adet makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde R.T. isimli şahsa ait ev ve arabasında yapılan aramada, 50 bin adet makaron, 420 adet sigara, 1 adet ambalajlama makinesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.