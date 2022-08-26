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GESTAŞ'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ek seferler

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bozcaada'ya 52, Gökçeada'ya ise 24 sefer düzenleyecek.

GESTAŞ'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ek seferler
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Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bozcaada’ya 52, Gökçeada’ya ise 24 sefer düzenleyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Bozcaada ve Gökçeada’ya tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla sefer sayılarını arttırdı. 5 gün boyunca 3’er gemiyle gerçekleşecek seferlerde, Geyikli-Bozcaada Hattı’nda bugün karşılıklı 48, 27 Ağustos Cumartesi günü karşılıklı 54, 28 Ağustos Pazar günü karşılıklı 45, 30 Ağustos Salı günü karşılıklı 52 sefer yapılacak.

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Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda ise bugün karşılıklı 24, 27 Ağustos Cumartesi günü karşılıklı 33, 28 Ağustos Pazar günü karşılıklı 24, 29 Ağustos Pazartesi günü karşılıklı 18, 30 Ağustos Salı günü karşılıklı 24 sefer yapılacaktır.

İHA
Editör

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