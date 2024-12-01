GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptalleri

Son günlerde etkili olan kötü hava şartları, deniz ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi. 1 Aralık 2024 tarihinde, olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer iptalleri
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Son günlerde etkili olan kötü hava şartları, deniz ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi. 1 Aralık 2024 tarihinde, olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.