Getac yeni nesil ürününü piyasaya sürdü

Getac sürdürülebilir tasarıma sahip güçlü yarı dayanıklı dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü.

Getac dayanıklılıktan ödün vermeden, sürdürülebilir yeni tasarımda güçlü işlem ve grafik performansı sunan yeni nesil S410 yarı dayanıklı dizüstü bilgisayarının satışa sunulduğunu duyurdu.

Şirketten paylaşılan bilgilere göre; yeni nesil S410, kullanıcılara olağanüstü bilgi işlem performansı ve hızlı yanıt verme olanağı sunan Intel Core 13. nesil i5/i7 işlemciyi standart olarak sunan ilk Getac cihazı olarak öne çıkıyor. Entegre Intel Select Xe grafikleri zengin bir görsel deneyim sağlarken, isteğe bağlı özel GPS çipi önceki kuşaklara kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş konum doğruluğu sunar. Bağlanabilirlik söz konusu olduğunda, yeni nesil S410 standart olarak Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5,3’ün yanı sıra isteğe bağlı 4 G LTE ve/veya entegre GPS’li 5 G Sub-6 ile kullanıcıların uzak konumlarda bile bağlantıda kalmasını sağlıyor.