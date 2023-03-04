Getafe'yi Enes Ünal sırtlıyor

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, La Liga'nın 24. haftasında evinde karşılaştığı Girona'yı 3-2'lik skorla mağlup ederken, Enes 2 gol atarak ligde 10 gole ulaştı.

Getafe'yi Enes Ünal sırtlıyor
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Milli futbolcu Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, La Liga’nın 24. haftasında evinde karşılaştığı Girona’yı 3-2’lik skorla mağlup ederken, Enes 2 gol atarak ligde 10 gole ulaştı.

La Liga’nın 24. haftasında Getafe ile Girona, Coliseum Alfonso Perez Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın 2. dakikasında milli futbolcu Enes Ünal’ın attığı golle Getafe 1-0 öne geçti. 14. dakikada Enes, penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Getafe, 43. dakikada Borja Mayoral ile farkı 3’e çıkardı ve ilk yarı ev sahibinin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda konuk ekip 54. dakikada Valentn Castellano ile maçı 3-1’e getiren golü attı. Miguel Gutierrez ile 80. dakikada bir gol daha bulsa da mücadele ev sahibinin 3-2’lik galibiyeti ile tamamlandı. Getafe, bu sonuçla ligde 24 karşılaşmada, 6 galibiyet 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla 16. sırada bulunuyor. Girona ise ligde, 24 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 30 puan elde ederek 11. sırada kaldı.

İspanya ekibinde milli futbolcu Enes Ünal, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Son olarak Getafe’nin Girona’yı 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol atan 25 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 10 gol kaydederken, 3 de asisti bulunuyor.

Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası’nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.