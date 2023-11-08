Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect’in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bu satın alma, Getir ve FreshDirect arasında önemli sinerji oluşturulmasına imkân vererek, şirketin ABD’deki büyüme stratejisini destekleyecek.

Hızlı market teslimatının öncülerinden Getir, New York merkezli yıllık cirosu 650 milyon dolar olan online market şirketi FreshDirect’i, ABD’nin en büyük gıda perakende gruplarından biri olan Ahold Delhaize USA’den satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın Kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre FreshDirect, 2021’den beri ABD’de faaliyet gösteren Getir’in teknolojisinden ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı ve kolaylık sağlayan bir hizmet sunacak. Getir ise FreshDirect’in özellikle taze ürün kalitesinden ve çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York’taki kullanıcıları için daha da cazip hale getirecek. 20 yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect, bölgenin en iyi tarım ve gıda ürünleri üreticileri ile güçlü iş ilişkileri kurarak, faaliyet gösterdiği coğrafyada en önemli online market oyuncularından biri oldu. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak, New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek. En kaliteli ve taze gıdaları kullanıcılarına ulaştırarak kurulduğu 2002 yılından bu yana kendine New York yiyecek kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak saygın bir yer edinen şirket, New York’un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veriyor.