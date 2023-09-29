Getir'den hayvan barınaklarına 1,5 milyon kap mama

Getir, “Patiye El Ver” sloganıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP aracılığıyla barınak hayvanları için her yıl verdiği mama desteğine devam ediyor. Bu sene 1,5 milyon kap mama hedefi koyulan kampanyanın 9’uncu yılında bugüne kadar toplanan desteklerle yaklaşık 650 ton mama patili dosta öğün olarak ulaşmış olacak.

Market ihtiyaçlarını dakikalar içinde kullanıcılarla buluşturan Getir, kurulduğu 2015 yılından beri barınak hayvanları için verdiği mama desteğine ara vermeden devam ediyor. Şirket, bu yıl da “Patiye El Ver” diyerek 1,5 milyon kaba denk gelen 225 ton mama toplayacak. Şirketin milyonlarca kullanıcısının da desteğiyle toplanan mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki barınaklarda patili dostların beslemesinde kullanılacak.

Kampanya hakkında değerlendirmede bulunan Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan “Sektörünün öncüsü bir marka olarak, 2015’ten beri patili dostlarımıza destek konusunda da öncülük ediyor ve her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ‘Patiye El Ver’ kampanyamızı büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl da kullanıcılarımız ve iş ortaklarımızın desteği ile 1,5 milyon kaba denk gelen 225 ton mama toplayarak, dokuzuncu yılımızın sonunda yaklaşık 650 ton mamayı 52 ildeki patili dostlarımıza ulaştırmış olacağız. Bu sayıyı bu sene artırmayı hedefliyoruz. “Patiye El Ver” çağrımıza yanıt vererek bu desteği büyüten bütün Getir kullanıcılarına, Unilever’e ve HAYTAP’a ve teşekkür ediyoruz” dedi.

Getir kullanıcıları projeye destek oluyor

Yapılan açıklamaya göre, “Patiye El Ver” kampanyasına şirket, pek çok hizmeti ile destek oluyor. Şirket, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu, GetirÇarşı, GetirAraç, GetirBiTaksi ve n11, verilen ilgili siparişler veya yapılan ilk yolculuklar için kullanıcıları adına mama desteğinde bulunuyor. Kampanyaya bireysel olarak katkıda bulunmak isteyen kullanıcılar ise Getir, GetirBüyük ve n11’de satışa sunulan “Yardım Maması” ürününü satın alarak patili dostlara mama desteğinde bulunabiliyor. Ayrıca Unilever de seçili ürünlerini sepete ekleyen şirket kullanıcıları adına mama desteğinde bulunuyor. Kampanya sonunda toplanan tüm mamalar HAYTAP aracılığıyla patili dostların beslenmesinde kullanılmak üzere seçili şehirlerdeki barınaklara gönderilecek.

“Patiye El Ver” kampanyasına geçtiğimiz yıldan bugüne destek veren Unilever Türkiye, bu yıl da projenin destekçileri arasında yer alıyor. Şirket, Getir ve GetirBüyük’te yer alan Unilever markalı ürün siparişlerine 2 kap mama desteğinde bulunuyor.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Pusulası kapsamında sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla tüm canlılar için amaç sahibi markalarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Unilever Türkiye Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan ve Orta Asya Genel Müdürü Bilgehan Çevik, “Getir ile bir kez daha paylaştığımız bu yol arkadaşlığı Unilever Türkiye olarak sürdürülebilir iş yapış şeklimizin bir göstergesi. Gezegenimiz ve üzerindeki tüm canlılar için daha sağlıklı bir gelecek tasarlamak amacıyla çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.