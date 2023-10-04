Getir'den hayvan barınaklarına 1,5 milyon kap mama

Getir, “Patiye El Ver” sloganıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP aracılığıyla barınak hayvanları için her yıl verdiği mama desteğini sürdürdü. Marka 9’uncu yılında 225 ton yani 1,5 milyon kap mamayı barınak hayvanlarıyla buluşturdu.

Getir, 2015 yılından beri barınak hayvanları için verdiği mama desteğine devam ediyor. Şirket, bu yıl da “Patiye El Ver” diyerek 1,5 milyon kaba denk gelen 225 ton mama topladı. Getir’in milyonlarca kullanıcısının da desteğiyle toplanan mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki barınaklarda patili dostların beslemesinde kullanılacak. Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan’ın katılımıyla yapılan etkinlikte Kemerburgaz’da bulunan bir barınakta yaşayan hayvanlar mamalarıyla buluştu.

“225 ton mama barınak hayvanlarıyla buluştu”

9 yıldır barınak hayvanlarına yardım ettiklerini belirten Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan, "Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma günü. Marka olarak 9 yıldır barınak hayvanlarına destek oluyoruz. Hayvan Hakları Federasyonu ile iş birliği içerisinde bu etkinliği düzenliyoruz. 9’uncu yılımızda 225 ton yani 1,5 milyon kap mamayı barınak hayvanlarıyla buluşturduk. Desteğimiz şimdiye kadar Türkiye’nin 52 iline ulaştı. Kullanıcılarımız da Getir uygulamasındaki hizmetler üzerinden “Yardım Maması” alarak kampanyamıza destek verebilirler. Kampanyamız devam ediyor. Hayvansever dostlarımıza hayvan satın almak yerine barınakta olan hayvanları sahiplenmeyi öneriyorum” dedi.

“Kampanyamıza tüm hayvansever dostlarımızı bekliyoruz”

Barınağa geldiği için çok duygulandığını belirten oyuncu Müge Boz, “Buraya gelmiş olmak beni çok duygulandırdı. Patili dostlarımızın da bir yuva arıyor olmasını bilmekte biraz üzücü. Barınaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın birçok ihtiyaçları var. Bu sene yaklaşık 1,5 milyon kap mama topladık. Mama kampanyamıza tüm hayvansever dostlarımızı katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

350 hayvanımız sahiplenmeyi bekliyor

Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirten barınak yetkilisi Nilgün Sayar, “Hayvanları lütfen satın almayın, sahiplenin, satın alıyorsanız da lütfen hayvanlara sahip çıkın. Evlerde yaşayan hayvanlar terk edildiklerinde dış ortamlarda yaşamakta güçlük çekiyorlar. Barınma alanında şu anda 350’ye yakın köpek bulunuyor. Yaşlı köpekler, engelli köpekler ve yavru köpekler bulunuyor. Tüm köpeklerimiz sahiplendirmeye açıktır. Köpeklerimizin bakımları ve yemeklerini derneğimize destek olan insanlar aracılığı ile sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.