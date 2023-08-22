Getir, global yeniden yapılanmasını açıkladı

Getir, global yeniden yapılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ’’Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık’’ denildi.

Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncülerinden Getir, global yeniden yapılanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’ Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncü Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık.

Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz.

Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Getir olarak Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de faaliyetlerimize devam ederek, sekiz yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz bu iş modelinin geleceğine olan inancımızla, önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük edeceğiz. ’’

Türkiye’de işten çıkarma sınırlı

Resmi olarak açıklanmamakla beraber, Getir’e yakın kaynaklara göre, global yeniden yapılanma çerçevesinde bu süreçten Türkiye en az etkilenen ülke olacak. Dünyadaki toplam 23 bin Getir çalışanının yüzde 2’sinden az bir kısmı Türkiye’de bu karardan etkilenecek. 81 ilde faaliyet gösteren Getir’in, Türkiye operasyonlarında herhangi bir daralma olmayacağı da edinilen bilgiler arasında.