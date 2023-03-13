Getir'in Global CFO'su Osman Yılmaz oldu

Getir, üç kıtada 9 ülkede yürüttüğü operasyonun CFO’luğuna Osman Yılmaz’ı getirdi. Türkiye’nin önde gelen finansal ve teknoloji kuruluşlarında 16 yılı aşkın tecrübesi olan Yılmaz, Getir’in küresel finansal stratejisini kurgulayacak ve finansal operasyonuna liderlik edecek.

Getir, son yıllarda uluslararası ölçekte kaydettiği büyümeyle hızlı market ürünleri teslimat sektöründeki öncülüğünü ileri taşıyacak stratejik bir atama gerçekleştirdi. Üç kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren şirket, 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla Global CFO’su olarak Osman Yılmaz’ı göreve getirdi. Yılmaz, Getir’in küresel finans stratejisinin kurgulanmasına ve finans operasyonuna liderlik edecek.

“2015 yılından bu yana çalışmalarını takip ettiğim Getir’in küresel vizyonuna ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum,” diyen Yılmaz, “Getir, hepimizin hayatına dokunan ve gurur duyduğumuz bir şirket. Bu başarı hikayesinin parçası olmaktan mutluyum,” ifadelerini kullandı.