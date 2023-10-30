Getir, İstanbul Maratonu'na sponsor olarak spora desteğini sürdürüyor

Getir, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nun resmi sponsoru oldu.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden Getir, bu yıl 45’incisi 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nun resmi sponsoru oldu. Şirket, geçtiğimiz yıl da 60 bin kişiyle katılım rekoru kıran maratonun sponsorları arasında yer alıyordu.

Sponsorluğu değerlendiren Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan, “Dünyanın kıtaları birbirine bağlayan tek güzergahına sahip olan İstanbul Maratonu, bu şehrin eşsizliğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Getir olarak bizim hikayemiz de bu güzel şehirde başlayarak sınırları aştı. Dünyadaki yeri ayrıcalıklı bu kentin en keyifli etkinliklerinden biri olan İstanbul Maratonu’na ikinci kez destek olmaktan mutluyuz. Bu maratonun bizler için ayrı bir önemi daha var. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de tüm Getirliler olarak TEV bünyesinde oluşturduğumuz ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ için bağış toplayacağız. Temelinde çağdaşlık ve bilim olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu desteğimizi büyütmek bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

Getirliler kız öğrencilerin eğitimi için ter dökecek

Geçtiğimiz yıl 51 sivil toplum kuruluşu için 100 bini aşkın bağışçı ile 35 milyon lirayı aşan yardım toplanan maratonda Getirliler de Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte teknoloji alanında lisans eğitimi gören kız öğrenciler için koşacak. 150’yi aşkın Getirli, TEV bünyesinde oluşturulan “Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu” için bağış toplayacak.